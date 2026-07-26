Строящийся для Красноярского края круизный лайнер «Виктор Астафьев» вышел на ходовые испытания (видео)

Напомним, строительство теплохода ведется с 2020 года в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки. Спуск «Виктора Астафьева» на воду состоялся в 2024 году, первоначально ввод судна в эксплуатацию на Енисее был запланирован на 2025 год, но сроки неоднократно пересматривали.