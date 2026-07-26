Строящийся для Красноярского края круизный лайнер «Виктор Астафьев» вышел на ходовые испытания (видео)

25 июля Средне-Невский судостроительный завод вывел на ходовые испытания теплоход «Виктор Астафьев». После ввода в строй судно будет обеспечивать пассажирские перевозки в Красноярском крае.
Отмечается, что внешне оно выполнено в формате современного круизного лайнера, при этом его ключевая задача — надежная эксплуатация в суровых климатических условиях Арктической зоны и реки Енисей.
Ходовые испытания теплохода «Виктор Астафьев» будут проводиться в течении нескольких недель в акватории Ладожского озера.
«Специалистами сдаточной команды завода и представителями классификационного регистра будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общесудовых систем, судового оборудования, навигационного комплекса, вспомогательных плавсредств и палубного оснащения. Дополнительно проведут специализированные измерения вибрации корпуса, параметров функционирования гребных валов и крутильных колебаний, влияющих на стабильность эксплуатации судна и ресурс его основных механизмов», — рассказали в Объединенной судостроительной корпорации.
Напомним, строительство теплохода ведется с 2020 года в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки. Спуск «Виктора Астафьева» на воду состоялся в 2024 году, первоначально ввод судна в эксплуатацию на Енисее был запланирован на 2025 год, но сроки неоднократно пересматривали.
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