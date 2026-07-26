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Нижегородские врачи удалили пациентке опухоль размером с грейпфрут

Нижегородке удалили щитовидную железу объемом более 300 см³, не задев гортанные нервы.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде эндокринные хирурги удалили пациентке опухоль размером с грейпфрут в горле. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Врачи провели сложную операцию по удалению щитовидной железе объемом более 300 см³, не задев гортанные нервы и сохранив голос. По словам самой нижегородки, огромный зоб она не замечала, а в больницу обратилась только из-за легкой слабости, одышки и учащенного сердцебиения при стрессе. Женщина списывала все на обычную усталость.

Результаты биопсии и КТ показали, что железа переродилась в сплошные опухоли и разрослась до гигантских размеров при норме 18 см³. Она уже сдавливала трахею и провоцировала сильный гормональный всплеск. Для удаления железы хирурги применили органосохраняющую методику — технологию нейромониторинга.

По словам врачей, малоинвазивный доступ, рассасывающиеся нити и хирургический клей помогли обойтись без грубых швов. Пациентку выписали уже на следующий день после операции.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские врачи прооперировали юную горнолыжницу из Сербии.

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