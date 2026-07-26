Нижегородские врачи удалили пациентке опухоль размером с грейпфрут

В Нижнем Новгороде эндокринные хирурги удалили пациентке опухоль размером с грейпфрут в горле. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Врачи провели сложную операцию по удалению щитовидной железе объемом более 300 см³, не задев гортанные нервы и сохранив голос. По словам самой нижегородки, огромный зоб она не замечала, а в больницу обратилась только из-за легкой слабости, одышки и учащенного сердцебиения при стрессе. Женщина списывала все на обычную усталость.
Результаты биопсии и КТ показали, что железа переродилась в сплошные опухоли и разрослась до гигантских размеров при норме 18 см³. Она уже сдавливала трахею и провоцировала сильный гормональный всплеск. Для удаления железы хирурги применили органосохраняющую методику — технологию нейромониторинга.
По словам врачей, малоинвазивный доступ, рассасывающиеся нити и хирургический клей помогли обойтись без грубых швов. Пациентку выписали уже на следующий день после операции.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские врачи прооперировали юную горнолыжницу из Сербии.