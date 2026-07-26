Нижегородские врачи удалили пациентке опухоль размером с грейпфрут

Врачи провели сложную операцию по удалению щитовидной железе объемом более 300 см³, не задев гортанные нервы и сохранив голос. По словам самой нижегородки, огромный зоб она не замечала, а в больницу обратилась только из-за легкой слабости, одышки и учащенного сердцебиения при стрессе. Женщина списывала все на обычную усталость.