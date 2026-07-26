В Ростове подвели итоги шторма, накрывшего город 25 июля

В Ростове-на-Дону подвели итоги разгула стихии, обрушившейся на город вечером 25 июля. Непогода привела к серьезным последствиям: пострадали 13 человек, семь из них госпитализированы, один человек погиб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По данным управления по делам ГО и ЧС, из-за ливня и шквалистого ветра произошло более ста происшествий. Всю ночь последствия устраняли шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов и ресурсоснабжающих организаций.
На данный момент ликвидированы последствия 26 происшествий, еще 73 остаются на контроле.
— В первую очередь с проезжей части и тротуаров убирают стволы и крупные ветки поваленных деревьев, которые представляют опасность. Чистовая уборка пройдет вторым этапом, — сказано в сообщении.
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