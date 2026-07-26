В Ростове подвели итоги шторма, накрывшего город 25 июля

В Ростове-на-Дону подвели итоги разгула стихии, обрушившейся на город вечером 25 июля. Непогода привела к серьезным последствиям: пострадали 13 человек, семь из них госпитализированы, один человек погиб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.