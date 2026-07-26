В Воротынском округе охотинспектор заснял молодого лося в поле

В ходе патрулирования территории г. о. Воротынский охотинспектор заснял, как через поле стремительным галопом пронёсся молодой лось. Видео в своём канале в МАКС разместил Минлесхоз Нижегородской области.
В ведомстве отметили, что такие наблюдения стали возможны благодаря системной работе инспекторов. Они весь год следят за состоянием кормовых площадок и своевременно их пополняют, создавая тем самым для животных безопасную среду обитания вдали от шумных и опасных дорог.
По результатам мониторинга охотничьих видов в Нижегородской области зафиксировали прирост популяций лося. В настоящее время в регионе обитает 26,2 тыс. особей лосей. Это на 0,6 тыс. больше, чем в прошлом году.
Прирост численности сохатых стал возможен благодаря комплексу биотехнических мероприятий, который включает регулярную выкладку минеральной соли, обновление кормовых полей. Также в регионе усилена контрольно-надзорная работа по пресечению незаконной охоты.