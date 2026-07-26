В Воротынском округе охотинспектор заснял молодого лося в поле

В ведомстве отметили, что такие наблюдения стали возможны благодаря системной работе инспекторов. Они весь год следят за состоянием кормовых площадок и своевременно их пополняют, создавая тем самым для животных безопасную среду обитания вдали от шумных и опасных дорог.