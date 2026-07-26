Самарский элеватор официально получил охранный статус

Это означает, что объект теперь нельзя сносить, а вблизи него запрещено возводить капитальные строения, прокладывать инженерные сети и размещать рекламу. Разрешаются лишь работы по реставрации, благоустройству прилегающей территории, археологические исследования и экскурсии.