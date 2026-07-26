В Иркутске изготовитель систем контроля глюкозы увеличит выпуск на 15%

Благодаря финансированию предприятие планирует обеспечить производство 4 млн упаковок тест-полосок с высокой точностью измерения. При этом их цена будет ниже, чем у импортных аналогов на 30−50%. Ключевая особенность продукции — использование фермента последнего поколения в сочетании с уникальной карбоновой пастой. Такая технология гарантирует стабильность и высокую точность результатов, а применение карбона помогает заметно снижать себестоимость.