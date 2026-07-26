В Иркутске изготовитель систем контроля глюкозы увеличит выпуск на 15%

Компания по производству тест-полосок и систем для контроля уровня сахара в крови «МедТехСервис» увеличит выпуск изделий на 15% с помощью господдержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.
Благодаря финансированию предприятие планирует обеспечить производство 4 млн упаковок тест-полосок с высокой точностью измерения. При этом их цена будет ниже, чем у импортных аналогов на 30−50%. Ключевая особенность продукции — использование фермента последнего поколения в сочетании с уникальной карбоновой пастой. Такая технология гарантирует стабильность и высокую точность результатов, а применение карбона помогает заметно снижать себестоимость.
«Финансирование позволит нашему предприятию нарастить выпуск отечественных тест-полосок и расширить присутствие на российском рынке, обеспечивая потребителей качественными медицинскими изделиями по доступной цене», — отметил генеральный директор компании «МедТехСервис» Владимир Жувак.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.