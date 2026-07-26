На Дону за сутки ликвидировали 17 пожаров и шесть аварий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области. Непогода продолжает испытывать регион на прочность. За минувшие сутки, 25 июля, спасатели отработали более 30 экстренных вызовов по всему региону. Огнеборцы оперативно потушили 17 техногенных пожаров и ликвидировали 9 загораний сухой растительности и камыша. Также сотрудники ведомства привлекались к устранению последствий шесть дорожно-транспортных происшествий. В масштабных работах были задействованы 256 человек личного состава и 54 единицы специальной техники. В МЧС напомнили, что штормовое предупреждение на Дону сохранится 26 и 27 июля. Жителей настоятельно призывают быть внимательными, соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить поездки в эти дни.