МАРТ сказал, может ли покупатель потребовать деньги за невкусную еду из доставки

Ситуацию, когда покупатель требует возврата денег за еду из доставки, потому что ему было невкусно, разъяснила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.
По словам специалиста, «было невкусно» — это субъективное впечатление. Если объективные показатели, то есть эта продукция надлежащего качества, не истек срок годности, то покупатель не имеет права требовать возврата своих денег за нее.
Кстати, МАРТ сказал, можно ли вернуть товар, купленный по акции.
А еще белорусский садовник сказал, что посеять поле уборки чеснока и лука.
Мы писали, что кишечную палочку обнаружили в мясной продукции трех белорусских заводов.