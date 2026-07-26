«Белые пятна» на карте Воронежа превратят в участки для льготников

Как эффективнее использовать земли в черте города и находить новые площадки под строительство жилья и предприятий, обсудили на заседании профильной комиссии при правительстве Воронежской области. Там рассмотрели выявленные нарушения, связанные с казенными участками, и предложения по вовлечению незанятых территорий в оборот.
Губернатор Александр Гусев отметил, что от качества управления земельными ресурсами прямо зависят развитие региональной экономики, привлечение инвесторов и поступления в бюджеты.
В Воронеже продолжается инвентаризация государственных участков, в ходе которой актуализируют их кадастровую стоимость и уточняют характер использования. По информации главы Министерства имущественных и земельных отношений региона Ольги Провоторовой, за минувший квартал обследовали почти 500 объектов из 2,7 тысячи тех, что предстоит проверить в 2026—2027 годах. И примерно в трети случаев были обнаружены те или иные нарушения, чаще всего они касались нецелевого использования и самозахвата земель. Сотрудники министерства и мэрии города принимают меры к уточнению сведений в кадастре, изменению базы для исчисления налогов и взысканию платежей за фактическое использование участков.
Оценочно устранение нарушений по отдельным объектам увеличит их суммарную кадастровую стоимость на 337 с лишним миллионов рублей, соответственно вырастут налоги и арендные платежи, а значит, поступления в казну.
По 72 самовольно занятым участкам общей площадью более двух гектаров ведется претензионная работа: в одних случаях плата за фактическое использование внесена по доброй воле, в других вопрос будет решаться через суд.
Глава региона призвал быстрее принимать меры, реагируя на очевидные нарушения, чтобы исключить ситуации, когда период пользования государственными или муниципальными участками исчисляется годами.
Инвентаризация также помогла найти почти 197 гектаров свободных территорий — эти «белые пятна» предложено пустить в дело, создав около 170 участков для бесплатного предоставления в собственность льготникам. Ряд массивов можно реализовать через торги под инвестпроекты.