«Белые пятна» на карте Воронежа превратят в участки для льготников

В Воронеже продолжается инвентаризация государственных участков, в ходе которой актуализируют их кадастровую стоимость и уточняют характер использования. По информации главы Министерства имущественных и земельных отношений региона Ольги Провоторовой, за минувший квартал обследовали почти 500 объектов из 2,7 тысячи тех, что предстоит проверить в 2026—2027 годах. И примерно в трети случаев были обнаружены те или иные нарушения, чаще всего они касались нецелевого использования и самозахвата земель. Сотрудники министерства и мэрии города принимают меры к уточнению сведений в кадастре, изменению базы для исчисления налогов и взысканию платежей за фактическое использование участков.