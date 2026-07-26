В Казани с 27 июля появятся 45 новых платных парковок

Стоимость парковки на новых участках составит от 30 до 70 рублей в час в зависимости от зоны. Также появятся специальные льготные зоны с номерами серии 300, где оплата начинается через 30 минут после постановки автомобиля вместо стандартного времени.
Список новых участков:
- ул. Нагорная, д. 1б — зона № 278, 50 ₽/час;
- ул. Вишневского, д. 49 — зона № 439, 50 ₽/час;
- ул. Волкова, д. 6/57 — зона № 440, 70 ₽/час;
- ул. М. Салимжанова, д. 16 — зона № 282, 30 ₽/час;
- ул. Спартаковская, д. 12 — зона № 150, 50 ₽/час;
- местный проезд от ул. Назарбаева — зона № 150, 50 ₽/час;
- ул. Агрономическая — зона № 184, 30 ₽/час;
- ул. Б. Шахиди (от ул. Тукая до ул. Г. Гиззата, нечетная сторона) — зона № 103, 30 ₽/час;
- ул. Мавлютова (от ул. Бр. Касимовых до ул. Сыртлановой, обе стороны) — зона № 289, 30 ₽/час;
- ул. Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботанической, четная сторона) — зоны № 441 и № 332, 30 ₽/час;
- ул. Бр. Касимовых (от ул. Х. Мавлютова до ул. Р. Зорге, обе стороны) — зона № 442, 30 ₽/час;
- местный проезд проспекта Победы (от ул. Чишмале до ул. Ломжинской) — зона № 443, 30 ₽/час;
- ул. Терегулова (от ул. Дубравной, четная сторона) — зона № 235, 30 ₽/час;
- ул. Парина, д. 16 — зона № 333, 30 ₽/час;
- проезд по ул. Р. Вагапова (от дома № 17 до дома № 18) — зона № 298, 30 ₽/час;
- ул. Попова (от Сибирского тракта до ул. Кирпичникова, обе стороны) — зона № 444, 30 ₽/час;
- ул. Попова (от ул. Кирпичникова до ул. Журналистов, обе стороны) — зоны № 444 и № 334, 30 ₽/час;
- ул. Родины, д. 1 на ул. Яраткан — зона № 419, 30 ₽/час;
- ул. Р. Вагапова (от ул. Академика Глушко до ул. Магистральной, четная сторона) — зона № 445, 30 ₽/час;
- ул. Кирпичникова (от ул. Пионерской до ул. Попова, обе стороны) — зона № 413, 30 ₽/час;
- ул. Тулпар (от ул. А. Кутуя до пр. А. Камалеева) — зоны № 446 и № 335, 30 ₽/час;
- ул. А. Кутуя (от ул. Красной Позиции) — зона № 447, 30 ₽/час;
- ул. Гвардейская, д. 15 — зона № 448, 30 ₽/час;
- ул. Ю. Фучика, у ТЦ «Франт» — зона № 449, 30 ₽/час;
- ул. Карбышева (от ул. Курчатова до ул. Танковой) — зона № 411, 30 ₽/час;
- ул. Четаева (от ул. Меридианной до ул. Мусина, четная сторона) — зона № 336, 30 ₽/час;
- ул. Мусина (от пр. Ямашева до дома № 59е) — зона № 450, 30 ₽/час;
- безымянный проезд от ул. Мусина до дома № 30 — зоны № 451 и № 337, 30 ₽/час;
- ул. Меридианная (от ул. Четаева до пр. Ямашева) — зона № 452, 30 ₽/час;
- ул. Лаврентьева (от пр. Ямашева до ул. Лаврентьева) — зоны № 453 и № 338, 30 ₽/час;
- ул. Адоратского, д. 12 — зона № 454, 30 ₽/час;
- ул. Адоратского, д. 14 — зона № 454, 30 ₽/час;
- ул. Короленко (от ул. Волгоградской до пр. Ямашева, нечетная сторона) — зона № 193, 30 ₽/час;
- ул. Бондаренко, д. 49 — зона № 195, 30 ₽/час;
- ул. Лаврентьева (от ул. Чуйкова до ул. Лаврентьева) — зона № 455, 30 ₽/час;
- ул. Лаврентьева (от дома № 9 до ул. Адоратского) — зона № 456, 30 ₽/час;
- ул. Королева, д. 10 — зона № 457, 30 ₽/час;
- ул. Королева, д. 19 — зона № 458, 30 ₽/час;
- ул. Восстания, д. 56 — зона № 425, 30 ₽/час;
- ул. Восстания, д. 58 — зона № 459, 30 ₽/час;
- проспект Ибрагимова (от ул. Правосудия до ул. Декабристов) — зона № 460, 30 ₽/час;
- ул. Восход (от ул. Восстания до ул. Ш. Усманова, нечетная сторона) — зоны № 461 и № 339, 30 ₽/час;
- ул. Гагарина, д. 164/91 — зона № 462, 30 ₽/час;
- ул. Гагарина (от ул. Восход до ул. Декабристов, обе стороны) — зона № 463, 30 ₽/час;
- ул. Комсомольская (от ул. Яруллина до ул. Поперечно-Гривской, обе стороны) — зона № 464, 30 ₽/час;
- ул. 2-я Туринская (от ул. Карбышева до ул. Танковой) — зона № 340, 30 ₽/час;
- ул. Павлюхина, у ТЦ KazanMall — зона № 465, 70 ₽/час.
Льготные парковочные зоны:
- зона № 332 — ул. Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботанической);
- зона № 333 — ул. Парина, д. 16; зона № 334 — ул. Попова (от ул. Кирпичникова до ул. Журналистов);
- зона № 335 — ул. Тулпар (от ул. А. Кутуя до пр. А. Камалеева); зона № 336 — ул. Четаева (от ул. Меридианной до ул. Мусина);
- зона № 337 — безымянный проезд (от ул. Мусина до д. 30);
- зона № 338 — ул. Лаврентьева (от пр. Ямашева до ул. Лаврентьева);
- зона № 339 — ул. Восход (от ул. Восстания до ул. Ш. Усманова);
- зона № 340 — ул. 2-я Туринская (от ул. Карбышева до ул. Танковой).
Ранее сообщалось, что в Казани реестр муниципального парковочного пространства пополнился 1 154 новыми машино-местами, а общее количество муниципальных парковочных мест в городе составляет 17 399 вместо прежних 16 245.