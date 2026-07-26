Первый ночной заплыв X-WATERS Волга собрал 250 участников в Нижнем Новгороде

Спортивный праздник проходит 25 и 26 июля на Волге и традиционно собирает участников со всей России. В этом году программа стала еще масштабнее. Утром на старт уже вышли спортсмены, которым предстояло преодолеть ультрамарафонскую дистанцию в 30 километров. Кроме того, впервые в истории фестиваля в программу включены заплывы на 10 и 30 километров.