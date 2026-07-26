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В Зверево временно ограничили водоснабжение

В городе Зверево введено ограниченное водоснабжение по графику. Причиной стал низкий уровень воды в городских резервуарах, сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

В городе Зверево введено ограниченное водоснабжение по графику. Причиной стал низкий уровень воды в городских резервуарах, сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Подача воды будет осуществляться по расписанию до их наполнения. 26 июля 2026 года вода будет подаваться: с 06:00 до 10:00 давление 1,8 атм., с 10:00 до 18:00 1,0 атм., с 18:00 до 22:00 1,8 атм., с 22:00 до 24:00 0,5 атм.

27 июля 2026 года: с 00:00 до 06:00 0,5 атм., с 06:00 до 10:00 1,8 атм., с 10:00 до 18:00 1,0 атм., с 18:00 до 22:00 1,8 атм., с 22:00 до 24:00 0,5 атм. 28 июля 2026 года: с 00:00 до 06:00 0,5 атм., с 06:00 до 10:00 1,8 атм., с 10:00 до 18:00 1,0 атм., с 18:00 до 22:00 1,8 атм., с 22:00 до 24:00 0,5 атм.