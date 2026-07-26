В калининградском СНТ семья лишилась дома за считаные минуты: огонь поднялся на несколько метров

ЧП произошло накануне около 18:30 в районе 8-го проезда. Несколько мужчин, находившихся неподалёку, бросились помогать семье: они пытались вывести из здания детей и спасти припаркованные на участке автомобили. Самостоятельно справиться с огнём калининградцам не удалось, на место вызвали пожарных. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.