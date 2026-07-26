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Мошенники вернулись к старой схеме с забытой в банкомате картой

Мошенники возвращаются к старой-новой схеме с якобы забытыми ими деньгами. Правда, если в.

Мошенники возвращаются к старой-новой схеме с якобы забытыми ими деньгами. Правда, если в прежние времена аферисты бросали на землю «полный наличности» кошелек и, дожидаясь свою жертву, требовали вернуть недостачу, то сейчас будто бы случайно они забывают карту в банкомате.

— Мошенники намеренно оставляют карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством, — цитирует ТАСС сотрудников МВД. — Затем появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте».

Впрочем, куда чаще мошенники остаются инкогнито, беседуя со своими жертвами по телефону и представляясь сотрудникам банков и правоохранительных органов.

Фото Андрея Поручаева.