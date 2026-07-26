Мошенники вернулись к старой схеме с забытой в банкомате картой

Мошенники возвращаются к старой-новой схеме с якобы забытыми ими деньгами. Правда, если в прежние времена аферисты бросали на землю «полный наличности» кошелек и, дожидаясь свою жертву, требовали вернуть недостачу, то сейчас будто бы случайно они забывают карту в банкомате.