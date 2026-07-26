Супруги Паша и Тома раскрыли изнанку пешего путешествия через всю Россию

Семейная пара Павел Шабалин и Тамара Погосян, известные как Паша и Тома, пешком пересекает Россию. Москвичи находятся в пути уже 185 дней и за это время преодолели более 4600 километров.
Путешественникам пришлось идти в метели, тридцатиградусные морозы и летний зной. Последний крупный отрезок пути от Кузбасса до Красноярска супруги преодолели в рекордном для себя темпе. За одни сутки они прошли 58 километров, хотя обычно ограничиваются расстоянием около 40 километров. На встрече в Красноярске путешественники рассказали о сложностях многомесячного маршрута, отношениях в дороге и реакции дальнобойщиков на людей, идущих пешком вдоль трассы.
Ранее мы рассказывали о том, что японский блогер Хидэ Масуи восхитился Красноярском и его природой.