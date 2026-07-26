Под Волгоградом Kia K5 превратилась в груду металла, влетев в грузовик с зерном

В Волгоградской области на трассе Иловля — Ольховка — Камышин в груду металла превратилась иномарка бизнес-класса Kia K5, водитель которой влетел в грузовик с зерном. Это произошло в 16.20 26 июля. 32-летний водитель премиального авто вышел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Ехавший в попутном направлении «ГАЗ — 35071» в это время поворачивал налево. Легковушка ударилась в него на полной скорости.