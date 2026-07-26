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Под Волгоградом Kia K5 превратилась в груду металла, влетев в грузовик с зерном

Водитель и пассажир чудом выжили в жестком столкновении премиальной иномарки и грузовика.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области на трассе Иловля — Ольховка — Камышин в груду металла превратилась иномарка бизнес-класса Kia K5, водитель которой влетел в грузовик с зерном. Это произошло в 16.20 26 июля. 32-летний водитель премиального авто вышел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Ехавший в попутном направлении «ГАЗ — 35071» в это время поворачивал налево. Легковушка ударилась в него на полной скорости.

В итоге грузовик съехал в кювет, а у KIA вообще не осталось передней части. К счастью, сработали подушки, возможно это и спасло находивших внутри людей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу.