Красноярские ученые выяснили степень родства американских и сибирских древних рачков

Красноярские ученые с помощью генетического анализа поставили точку в дискуссии о степени родства двух видов реликтовых веслоногих рачков. Эти древние существа обитают в сибирских и североамериканских озерах и до сих пор считались вариациями одного вида. Исследования Красноярского научного центра СО РАН показали, что это самостоятельные сестринские виды. Они совместно обитали в арктических морях. А примерно 6−7 млн лет назад разделились. И уже каждый вид заселил пресные озера разных континентов. [caption id= «attachment_372294» align= «aligncenter» width= «640»] Этот рачок может рассказать о прошлом и будущем сибирских озер[/caption] Красноярские ученые говорят, что открытие важно не только тем, что проясняет ход эволюции среди ледниковых реликтов. Оно углубляет понимание, как арктические экосистемы реагируют на изменения климата и уровня моря сегодня. Ведь виды-реликты — это живые свидетели прошлых событий, и их генетическое разнообразие отражает историю целых регионов, — говорит участница научного проекта Ольга Дубовская, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН. — Это важно не только для фундаментальной науки, но и для прогноза того, как виды будут реагировать на современное таяние мерзлоты и изменение солености арктических морей. Также исследователь подчеркивает, что необходимо сложить полную картину, а значит будут дальнейшие исследования. Научная группа планирует изучить рачков из России, США и Канады, не охваченных текущей работой.