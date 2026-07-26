Центральный вход красноярского зоопарка «Роев ручей» могут перенести

Дело в затяжном подъеме от остановке к нынешнему входу. Для пешего посетителя широкие ступени очень удобны. А как быть родителям с детскими колясками? Или людям в кресле-каталке? Обустроить пандус технические невозможно, а вот перенесли вход — да. Оказывается, такое решение было принято давно, в настоящее время проект новой входной группы готов и проходит экспертизу.