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Умеют же люди ныть: почему жаловаться на жизнь иногда полезно

Россия заняла второе место по числу бытовых жалоб в рейтинге профильного мирового портала. «Вечерняя Москва» разобралась, кто создает рейтинги нытиков.

Источник: Samuele Giglio/CC0

Профильный сайт предоставляет уникальную возможность каждому жителю планеты безвозмездно пожаловаться на все, что его бесит. Проект запущен около месяца назад, но уже обозначились лидеры среди нытиков. «Анонимки» пишут разные — жалуются на соседей и невежливых кассиров, невоспитанных коллег и хамоватых водителей.

Смысл, конечно, не в том, чтобы помочь разобраться с обидчиками. Это становится способом сбросить негатив, причем довольно экологично — не раздражать жалобами окружающих, а высказать их в пустоту. И, пожалуй, когда отовсюду звучат призывы «мыслить позитивно», это становится, кажется, идеальным методом. Но правильно ли на самом деле пропагандировать «позитивное мышление» и запрещать людям «негативить»?

— Позитивные установки появились не сегодня. Во время войны во Вьетнаме в США не хватало специалистов, которые помогали бы ветеранам переживать посттравматическое расстройство и интегрироваться в мирную жизнь, — объясняет психолог Михаил Соловьев. — Набрали большой штат консультантов без психологического образования, раздав им методички, что нужно делать. Оттуда и пошли позитивистские установки: стакан всегда наполовину полон, нужно посмотреть с другой стороны и так далее. С точки зрения научного подхода, это все несостоятельно — нельзя убегать от всего неприятного, что с нами происходит, надо уметь смотреть в лицо проблемам.

Жалобы очень часто на самом деле становятся не просто попыткой привлечь внимание, но важным сигналом, который окружающим нельзя пропускать.

— Чаще всего это сигнал психологического состояния. Если человек говорит о постоянных сложностях в своей жизни, он ищет поддержки и помощи, и неверным поведением будет заставлять его молчать, «держаться», стиснув зубы, справляться с неудачами, — считает психолог. — Если человек говорит вовне, он подсознательно хочет найти опору и выход из ситуации. А вот если плохо постоянно — это яркий сигнал о депрессивном состоянии.

Нужно всегда смотреть системно — у того, кто кажется нытиком, на самом деле острый дефицит внимания, одиночество или постоянный стресс, причина которого не всегда очевидна.

Но если с теми, кто жалуется на свое состояние и свои собственные проблемы, все более или менее понятно, то как же быть с людьми, недовольными всем вокруг? Наверняка и у вас есть такой знакомый — то в метро его толкнули, то на ногу наступили, то пенку капучино сделали слишком маленькой, или строители у дома асфальт кладут не так.

— Самая распространенная причина — человек на глубинном уровне не может выставлять личные границы, и, как следствие этого, раздражается на любую мелочь, нарушающую комфорт. Обычно к этому присоединяется еще и стремление к гиперконтролю. В таких случаях больше всего страдают не окружающие, а тот, кто постоянно стрессует и раздражается, — говорит Михаил Соловьев.

Кстати, обогнали в прелестном рейтинге нытиков нас только США. Однако проект стартовал совсем недавно — кто знает, какие результаты будут дальше?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Попов, психолог:

— Постоянные жалобы работают как наркотик. Они дают быстрый выброс дофамина от социального одобрения и сочувствия. Как и любой стимулятор, они требуют постоянного увеличения дозы. Если раньше человеку было достаточно пожаловаться раз в неделю на плохую погоду, то со временем ему нужно обсуждать каждую мелкую деталь — остывший кофе, косой взгляд, недостаточно вежливый тон кассира — все это становится поводом для затяжной драмы.

ФАКТ

Американские исследователи выяснили, что нытье (не обязательно наше, но и окружающих) снижает когнитивные функции. Восприятие негативной информации в течение получаса лишает нас нейронов в гиппокампе мозга, который отвечает за принятие решений.

И СЧАСТЬЕ ИЗМЕРИЛИ

Ежегодно ООН публикует рейтинг счастливых стран. Проект должен был стать хорошим ориентиром для стран, показать государствам проблемные зоны, нуждающиеся в особом внимании. В 2025 году первое место заняла Финляндия, замкнул список Афганистан. Россия же расположилась на 79-м месте. По каким показателям социологи считают наше счастье?

  • В подсчетах учитывается шесть факторов. Один из них — ВВП на душу населения;
  • Второй значимый показатель — ожидаемая продолжительность жизни;
  • Оценивается мнение граждан страны о коррупции, возможность свободного выбора профессии, семейного положения и так далее;
  • Неожиданным пунктом, пожалуй, стала оценка щедрости — именно умение бескорыстно помогать другим показывает уровень межличностного доверия.

Российские женщины в возрасте от 20 до 40 лет стали чаще сталкиваться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) из-за постоянного скроллинга социальных сетей и стресса. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, так ли это на самом деле, насколько это опасно и как это можно предупредить.

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