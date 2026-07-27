Умеют же люди ныть: почему жаловаться на жизнь иногда полезно

Профильный сайт предоставляет уникальную возможность каждому жителю планеты безвозмездно пожаловаться на все, что его бесит. Проект запущен около месяца назад, но уже обозначились лидеры среди нытиков. «Анонимки» пишут разные — жалуются на соседей и невежливых кассиров, невоспитанных коллег и хамоватых водителей.
Смысл, конечно, не в том, чтобы помочь разобраться с обидчиками. Это становится способом сбросить негатив, причем довольно экологично — не раздражать жалобами окружающих, а высказать их в пустоту. И, пожалуй, когда отовсюду звучат призывы «мыслить позитивно», это становится, кажется, идеальным методом. Но правильно ли на самом деле пропагандировать «позитивное мышление» и запрещать людям «негативить»?
— Позитивные установки появились не сегодня. Во время войны во Вьетнаме в США не хватало специалистов, которые помогали бы ветеранам переживать посттравматическое расстройство и интегрироваться в мирную жизнь, — объясняет психолог Михаил Соловьев. — Набрали большой штат консультантов без психологического образования, раздав им методички, что нужно делать. Оттуда и пошли позитивистские установки: стакан всегда наполовину полон, нужно посмотреть с другой стороны и так далее. С точки зрения научного подхода, это все несостоятельно — нельзя убегать от всего неприятного, что с нами происходит, надо уметь смотреть в лицо проблемам.
— Чаще всего это сигнал психологического состояния. Если человек говорит о постоянных сложностях в своей жизни, он ищет поддержки и помощи, и неверным поведением будет заставлять его молчать, «держаться», стиснув зубы, справляться с неудачами, — считает психолог. — Если человек говорит вовне, он подсознательно хочет найти опору и выход из ситуации. А вот если плохо постоянно — это яркий сигнал о депрессивном состоянии.
Но если с теми, кто жалуется на свое состояние и свои собственные проблемы, все более или менее понятно, то как же быть с людьми, недовольными всем вокруг? Наверняка и у вас есть такой знакомый — то в метро его толкнули, то на ногу наступили, то пенку капучино сделали слишком маленькой, или строители у дома асфальт кладут не так.
— Самая распространенная причина — человек на глубинном уровне не может выставлять личные границы, и, как следствие этого, раздражается на любую мелочь, нарушающую комфорт. Обычно к этому присоединяется еще и стремление к гиперконтролю. В таких случаях больше всего страдают не окружающие, а тот, кто постоянно стрессует и раздражается, — говорит Михаил Соловьев.
Кстати, обогнали в прелестном рейтинге нытиков нас только США. Однако проект стартовал совсем недавно — кто знает, какие результаты будут дальше?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Попов, психолог:
— Постоянные жалобы работают как наркотик. Они дают быстрый выброс дофамина от социального одобрения и сочувствия. Как и любой стимулятор, они требуют постоянного увеличения дозы. Если раньше человеку было достаточно пожаловаться раз в неделю на плохую погоду, то со временем ему нужно обсуждать каждую мелкую деталь — остывший кофе, косой взгляд, недостаточно вежливый тон кассира — все это становится поводом для затяжной драмы.
ФАКТ
Американские исследователи выяснили, что нытье (не обязательно наше, но и окружающих) снижает когнитивные функции. Восприятие негативной информации в течение получаса лишает нас нейронов в гиппокампе мозга, который отвечает за принятие решений.
И СЧАСТЬЕ ИЗМЕРИЛИ
Ежегодно ООН публикует рейтинг счастливых стран. Проект должен был стать хорошим ориентиром для стран, показать государствам проблемные зоны, нуждающиеся в особом внимании. В 2025 году первое место заняла Финляндия, замкнул список Афганистан. Россия же расположилась на 79-м месте. По каким показателям социологи считают наше счастье?
- В подсчетах учитывается шесть факторов. Один из них — ВВП на душу населения;
- Второй значимый показатель — ожидаемая продолжительность жизни;
- Оценивается мнение граждан страны о коррупции, возможность свободного выбора профессии, семейного положения и так далее;
- Неожиданным пунктом, пожалуй, стала оценка щедрости — именно умение бескорыстно помогать другим показывает уровень межличностного доверия.
Российские женщины в возрасте от 20 до 40 лет стали чаще сталкиваться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) из-за постоянного скроллинга социальных сетей и стресса. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, так ли это на самом деле, насколько это опасно и как это можно предупредить.