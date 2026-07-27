Умеют же люди ныть: почему жаловаться на жизнь иногда полезно

Но если с теми, кто жалуется на свое состояние и свои собственные проблемы, все более или менее понятно, то как же быть с людьми, недовольными всем вокруг? Наверняка и у вас есть такой знакомый — то в метро его толкнули, то на ногу наступили, то пенку капучино сделали слишком маленькой, или строители у дома асфальт кладут не так.