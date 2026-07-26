«В том числе и дети». МИД сообщил о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Грузии белорусах

Пострадавшие 25 июля в ДТП в Батуми белорусы, в том числе и несовершеннолетние, остаются в медучреждениях Батуми, сообщает БелТА со ссылкой на МИД Беларуси. Ранее МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми.