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«В том числе и дети». МИД сообщил о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Грузии белорусах

МИД назвал состояние пострадавших в смертельном ДТП в Батуми белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшие 25 июля в ДТП в Батуми белорусы, в том числе и несовершеннолетние, остаются в медучреждениях Батуми, сообщает БелТА со ссылкой на МИД Беларуси. Ранее МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми.

Напомним, микроавтобус с белорусскими туристами столкнулся с легковым автомобилем (здесь подробности).

Грузинская сторона оказывает пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Сотрудники дипведомства находятся на связи с пострадавшими и их родственниками. Консул в Батуми обеспечивает необходимое консульское сопровождение, координирует взаимодействие с семьями погибших.

Мы писали, что, бледная поганка за 12 часов может уничтожить печень и почки.

А еще белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, будет ли изнуряющая жара на неделе с 27 июля по 2 августа: «И периодические грозы».