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«Киара явно оценила, а вот Севе, как обычно, мы ничем не угодили»: в челябинском зоопарке показали необычный способ спасти животных от жары

Львам в челябинском зоопарке сотрудники подарили снежные сердца.

Источник: кадр из видео челябинского зоопарка

Пока жители Челябинской области спасаются от жары под кондиционерами, львам в зоопарке приготовили куда более оригинальный подарок — сердца из снега. Получилось и романтично, и прохладно.

Видео с необычным сюрпризом опубликовала пресс-служба Челябинского зоопарка. Львица Киара сразу оценила подарок: с удовольствием валялась в снегу и облизывала ледяные сердца. А вот лев Сева решил сохранить невозмутимость и наблюдал за происходящим со стороны.

— Киара явно оценила, а вот Севе, как обычно, мы ничем не угодили, — с прокомментировали сотрудники зоопарка.

Необычное угощение пришлось как нельзя кстати. Сейчас в Челябинской области стоит жара до +32 градусов, а по данным Gismeteo, по ощущениям температура достигает +37.