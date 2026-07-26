Делегация Приангарья посетила туристическое совещание трех стран

Участниками совещания руководителей туристических администраций России, Китая и Монголии стали представители Иркутской области. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном агентстве по туризму.
Встреча проходила с 1 по 4 июля в Китае и была посвящена подведению итогов совместной работы, а также определению дальнейших направлений сотрудничества в рамках экономического коридора Китай — Россия — Монголия по направлению «Великий чайный путь». Делегация Приангарья представила доклад о работе Байкальского проектного офиса. Страны-участницы приглашены к участию в Байкальском международном форуме партнеров «Экономическое взаимодействие регионов по маршруту Великого чайного пути», который пройдет в Иркутске в августе.
В дни проведения совещания из города Хух-Хото стартовал международный автопробег. По итогам всей программы представители трех стран приняли и утвердили резолюцию. Следующая встреча руководителей туристических администраций России, Китая и Монголии состоится в РФ, место проведения определят дополнительно.
«Участие Иркутской области в работе по развитию Великого чайного пути имеет для нас особое значение. Это не только укрепление межрегиональных и международных связей, но и практическая работа по продвижению региона на рынках Китая и Монголии, формированию совместных маршрутов и повышению уровня международных поездок», — отметила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.