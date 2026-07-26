Делегация Приангарья посетила туристическое совещание трех стран

Встреча проходила с 1 по 4 июля в Китае и была посвящена подведению итогов совместной работы, а также определению дальнейших направлений сотрудничества в рамках экономического коридора Китай — Россия — Монголия по направлению «Великий чайный путь». Делегация Приангарья представила доклад о работе Байкальского проектного офиса. Страны-участницы приглашены к участию в Байкальском международном форуме партнеров «Экономическое взаимодействие регионов по маршруту Великого чайного пути», который пройдет в Иркутске в августе.