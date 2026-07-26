В Волгограде задерживаются три поезда

Ожидающим прибытия трех поездов волгоградцам придется корректировать свои планы из-за серьезных подвижек в их расписании.
Массовая задержка поездов случилась из-за обрушившейся на Ростовскую область непогоды — там, по сообщению Северо-Кавказской железной дороги, от расписания отстают сразу 27 составов. В Волгоград позже назначенного часа прибудут три поезда.
Больше всего не повезло пассажирам с билетами на поезд «Анапа — Челябинск Главный», который опаздывает на 6 часов 37 минут.
Более пяти часов своего отправления придется подождать и волгоградцам, отправляющимся по маршруту «Новороссийск — Нижний Новгород». А вот поезд «Кисловодск — Тында» оторвется от расписания только на 28 минут.
Из-за дождя и ураганного ветра в Ростовской области отключилась тяговая подстанция и автоматические устройства регулирования движения поездов.
— В результате этого 27 поездов задерживаются от 30 минут до четырех часов. Восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов, — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Фото Павла Мирошкина.