Исследование показало, сколько россиян работают по специальности

«Лишь 38,7% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднего и специального образования: 49,5% против 33,3%. Впрочем, еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере», — говорится в исследовании.