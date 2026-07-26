Специалисты посчитали орланов на Самарской Луке

В первый год специалисты обследовали территорию Самарской Луки и зафиксировали шесть гнездовий, где появились птенцы. В 2024 году мониторинг продолжился: ученые прошли больше 180 километров по Самарской Луке. С помощью видеокамер удалось заметить, что в некоторых гнездах выкармливается по два, а в одном случае — даже три птенца. Кроме того, орнитологи обнаружили четыре новые пары хищников, что позволило пересмотреть прогнозы по росту численности. Всего в Самарской области сейчас обитает около 200 орланов-белохвостов. Из них 10 пар постоянно гнездятся на Самарской Луке, а к августу этого года ученые ожидают пополнение еще на 20 молодых особей.