Что делать в первые дни после получения ключей

Получение ключей от квартиры — далеко не финальная точка при покупке жилья. Главные проблемы новосёлов начинаются как раз после. О том, какие ошибки чаще всего совершают новые владельцы квартир и что обязательно нужно сделать в первые дни после переезда, разбирался vlg.aif.ru.
Шаг 1. Приёмка — не для галочки.
Не спешите подписывать акт приёма-передачи, не осмотрев квартиру. Проверьте:
отделку стен, потолков и пола — нет ли трещин, неровностей, пятен;
окна и двери — открываются ли, закрываются ли, нет ли сквозняков, царапин на стеклопакетах;
сантехнику — работает ли, нет ли протечек;
качество всех выполненных работ.
Если нашли недостатки — сразу фиксируйте их в акте осмотра. Это ваш шанс, чтобы застройщик устранил дефекты за свой счёт.
Шаг 2. Оформите право собственности.
«Как только подписали документы, зарегистрируйте право собственности и получите выписку из ЕГРН. Без этого вы — не полноценный хозяин квартиры», — предостерегает коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.
Шаг 3. Переоформите коммунальные счета.
Поменяйте лицевые счета и договоры с поставщиками воды, света, газа и управляющей компанией. Иначе платежки могут приходить на прежнего владельца, а вам потом доказывать, что вы здесь ни при чём.
Шаг 4. Пропишитесь.
Регистрация по месту жительства — не просто формальность. Особенно если в семье есть дети: без неё не прикрепиться к поликлинике, не устроить ребёнка в детский сад или школу.
Шаг 5. Подумайте о налоговом вычете.
Если вы ещё не исчерпали лимит, можно вернуть до 260 тысяч рублей за покупку квартиры и до 390 тысяч — за проценты по ипотеке. Если жильё куплено без отделки, в расходы можно включить и ремонт. Не откладывайте — собирайте документы сразу.
Шаг 6. Смените замки.
Даже в новом доме с охраной и видеонаблюдением до вас в квартире могли быть строители, электрики, сантехники. Замена замка или хотя бы личинки — стандартная мера безопасности, которая занимает пару часов и стоит недорого.
Шаг 7. Застрахуйте квартиру.
Относительно небольшие ежегодные траты — и вы защищены от пожара, залива, кражи и других неприятностей. Дешевле заплатить сейчас, чем потом подсчитывать убытки.
Главный совет эксперта: не торопитесь с ремонтом и дизайном. Сначала разберитесь с документами, системами и безопасностью — а потом уже выбирайте цвет стен и празднуйте новоселье.