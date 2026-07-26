Волгоградцы рискуют потерять стаж по уходу за пожилыми с 2027 года

Людям, которые уже ухаживают за родственниками, нужно успеть подать заявление по старым правилам до 31 декабря 2026 года. Весь 2027 год останется переходным для оформления прошлых периодов, но с 1 января 2028 года подтвердить такой стаж будет уже невозможно. Подать документы можно в отделениях Соцфонда, МФЦ или через портал Госуслуги.