Волгоградцы рискуют потерять стаж по уходу за пожилыми с 2027 года

С 1 января 2027 года жители Волгограда, как и все россияне, потеряют возможность автоматически включать периоды ухода за нетрудоспособными родственниками в страховой стаж. Придется подавать специальное заявление в Соцфонд до начала ухода, иначе эти годы не будут засчитаны при расчете будущей пенсии.
Раньше уход за инвалидами I группы, людьми старше 80 лет и детьми-инвалидами оформлялся без заявлений. Теперь необходимо документально подтвердить факт ухода через Социальный фонд. Заявление рассматривают 10 рабочих дней, и если документы в порядке, уход регистрируют с указанной даты. Опоздание даже на день приведет к тому, что период не засчитают.
Уход станет срочным: его нужно подтверждать ежегодно сроком не более 12 месяцев. Для продления стажа волгоградцам придется подавать новое заявление до истечения текущего периода. Также обязательно потребуется письменное согласие подопечного, которое оформляется лично или через нотариуса и органы опеки, если человек не может подписать документ сам.
Людям, которые уже ухаживают за родственниками, нужно успеть подать заявление по старым правилам до 31 декабря 2026 года. Весь 2027 год останется переходным для оформления прошлых периодов, но с 1 января 2028 года подтвердить такой стаж будет уже невозможно. Подать документы можно в отделениях Соцфонда, МФЦ или через портал Госуслуги.
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