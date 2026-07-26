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Чек-лист новосёла. Что делать в первые дни после получения ключей

Получение ключей от квартиры — далеко не финальная точка при покупке жилья. Главные проблемы новосёлов начинаются как раз после. О том, какие ошибки чаще всего совершают новые владельцы квартир и что обязательно нужно сделать в первые дни.

Получение ключей от квартиры — далеко не финальная точка при покупке жилья. Главные проблемы новосёлов начинаются как раз после. О том, какие ошибки чаще всего совершают новые владельцы квартир и что обязательно нужно сделать в первые дни после переезда, разбирался vlg.aif.ru.

Шаг 1. Приёмка — не для галочки.

Не спешите подписывать акт приёма-передачи, не осмотрев квартиру. Проверьте:

отделку стен, потолков и пола — нет ли трещин, неровностей, пятен;

окна и двери — открываются ли, закрываются ли, нет ли сквозняков, царапин на стеклопакетах;

сантехнику — работает ли, нет ли протечек;

качество всех выполненных работ.

Если нашли недостатки — сразу фиксируйте их в акте осмотра. Это ваш шанс, чтобы застройщик устранил дефекты за свой счёт.

Шаг 2. Оформите право собственности.

«Как только подписали документы, зарегистрируйте право собственности и получите выписку из ЕГРН. Без этого вы — не полноценный хозяин квартиры», — предостерегает коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Шаг 3. Переоформите коммунальные счета.

Поменяйте лицевые счета и договоры с поставщиками воды, света, газа и управляющей компанией. Иначе платежки могут приходить на прежнего владельца, а вам потом доказывать, что вы здесь ни при чём.

Шаг 4. Пропишитесь.

Регистрация по месту жительства — не просто формальность. Особенно если в семье есть дети: без неё не прикрепиться к поликлинике, не устроить ребёнка в детский сад или школу.

Шаг 5. Подумайте о налоговом вычете.

Если вы ещё не исчерпали лимит, можно вернуть до 260 тысяч рублей за покупку квартиры и до 390 тысяч — за проценты по ипотеке. Если жильё куплено без отделки, в расходы можно включить и ремонт. Не откладывайте — собирайте документы сразу.

Шаг 6. Смените замки.

Даже в новом доме с охраной и видеонаблюдением до вас в квартире могли быть строители, электрики, сантехники. Замена замка или хотя бы личинки — стандартная мера безопасности, которая занимает пару часов и стоит недорого.

Шаг 7. Застрахуйте квартиру.

Относительно небольшие ежегодные траты — и вы защищены от пожара, залива, кражи и других неприятностей. Дешевле заплатить сейчас, чем потом подсчитывать убытки.

Главный совет эксперта: не торопитесь с ремонтом и дизайном. Сначала разберитесь с документами, системами и безопасностью — а потом уже выбирайте цвет стен и празднуйте новоселье.