Чек-лист новосёла. Что делать в первые дни после получения ключей

Если вы ещё не исчерпали лимит, можно вернуть до 260 тысяч рублей за покупку квартиры и до 390 тысяч — за проценты по ипотеке. Если жильё куплено без отделки, в расходы можно включить и ремонт. Не откладывайте — собирайте документы сразу.