Министр спорта Дмитрий Кабайло совершил ночной заплыв по Волге

Спортивный фестиваль проходит в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля. Утром первого дня состоялся ультрамарафон на дистанции 30 километров, а во второй день участники выйдут на старты на 1, 2, 3, 5 и 10 километров. В этом году программа соревнований впервые включает заплывы на 10 и 30 километров.