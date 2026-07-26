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На Сельме в районе кольца на выезд из города перевернулся мотоциклист

На месте работают медики и инспекторы ГАИ.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на кольцевой развязке улиц Челнокова и Елизаветинской перевернулся мотоциклист. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 26 июля.

О ДТП стало известно около 10:20. По словам водителей, транспорт остался лежать на дороге возле пешеходного перехода. На месте работают инспекторы и две бригады скорой помощи. О состоянии байкера не сообщается, обстоятельства аварии уточняются.

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