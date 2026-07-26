Скульптуры Анатолия Скнарина стали визиткой Ростова

Анатолий Андреевич умер шесть лет назад. Но дело его живёт. Более того, есть неоконченные работы, а также планы, которые ещё только предстоит воплотить. В частности, до сих пор не установлен третий шар на улице Пушкинской в Ростове, посвящённый сказкам великого русского поэта. Как всегда, всё упирается в финансирование.