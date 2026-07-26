По тачанке встречают. Скульптуры Анатолия Скнарина стали визиткой Ростова

А знаете ли вы, сколько лошадей и всадников встречают гостей Ростова со стороны южного въезда в город? Эта хитрая загадка многих ставит в тупик. А ведь знаменитый монумент давно стал визитной карточкой Ростова. Внимание, правильный ответ: четыре лошади и три фигуры красноармейцев (будённовец-пулемётчик, ездовой и командир).
О том, как трудился над своими работами, чем жил и о чём мечтал заслуженный художник РФ, скульптор Анатолий Скнарин, rostov.aif.ru рассказала его вдова Наталья Скнарина.
Четыре коня.
Если Барселону называют городом Гауди, то Ростов, пожалуй, город Скнарина. «Ростовчанка» на набережной Дона, монумент Стачке 1902 года, конечно же, «Тачанка-Ростовчанка», а ещё памятники Петру и Февронии, А. П. Бересту и шары на Пушкинской. Более 20 работ!
«В монументальном искусстве не должно быть ничего лишнего, вялого, неопределённого. Всё должно точно работать на раскрытие образа. А он рождается только в результате гармонического сплава пластической формы, глубины осмысления и содержания», — говорил о принципах своей работы Анатолий Андреевич.
Каждый, кто приезжает в Ростов-на-Дону, сразу же интересуется памятником «Тачанка-Ростовчанка». В голове — строки из песни на стихи Михаила Рудермана:"Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка,
Все четыре колеса!"Песня была написана в 30-х годах, её исполнял тогда Леонид Утёсов. И хотя в ней упоминается совсем другая тачанка, ростовчане считают эту песню своей, так как речь идёт о 1-й Конной армии Семёна Будённого.
Началось всё с того, что первый секретарь Ростовского обкома КПСС Иван Бондаренко предложил будущую монументальную композицию установить на южном въезде в Ростов со стороны Батайска. Как раз в то время к городу-спутнику была построена новая автодорога, а у границы Ростова из песка была намыта большая площадка.
Как вспоминал в одном из интервью Анатолий Скнарин, близилась 60-летняя годовщина Октябрьской революции. И тогда возникла идея именно на этом месте поставить памятник бойцам Первой Конной армии, которые в январе 1920 года вели бои с отступающими частями Добровольческой армии генерала Деникина.
Год понадобился Анатолию Скнарину, чтобы досконально, до мельчайших деталей, изучить историю сражения. Первым родился образ ездового: парень в будёновке. А вот кони должны были не прямо скакать, а входить в лихой поворот… Именно во время работы над «тачанкой» 36-летний Анатолий познакомился со своей будущей супругой Натальей. Фото: АиФ-Ростов/ Из личного архива Натальи Скнариной.
Скульптуру открыли в 1977 году. Четыре коня и сама повозка запечатлены в резком, стремительном повороте на большой скорости, что создаёт ощущение быстрого движения. Ростовская скульптурная композиция высотой 15 метров и длиной 33 метра выполнена из гипса, сверху покрытого листовой медью.
Сегодня к этому символу Ростова любят приезжать не только гости города, но и молодожёны, которые возлагают цветы к монументу. Совпадение или нет — именно во время работы над «тачанкой» 36-летний Анатолий познакомился со своей будущей супругой Натальей Фёдоровой, на тот момент — 20-летней студенткой филологического факультета.
После окончания вуза Наталья преподавала русский язык. Но на протяжении почти полувека она оставалась главной музой для своего мужа и помощницей — буквально во всём.
Бюст Ленина.
Родители Анатолия Скнарина — Андрей Харитонович и Надежда Петровна — были людьми простыми, всего добивались сами. Они пережили тяжёлые годы репрессий, вынесли все тяготы войны, вернулись в разрушенный Ростов, чтобы работать и воспитывать своих детей. Андрей Харитонович трудился инженером, его жена была врачом. Откуда же взяться здесь творчеству, а тем более — скульптуре? В юности Анатолий водил дружбу с Павлом Черных. А вот его отец был очень известным художником. То, как мастер трудится над своими работами, завораживало мальчика. Анатолий мог подолгу наблюдать за творческим процессом, а вскоре и сам стал рисовать.
Однажды на уроке Скнарин вылепил из глины бюст Владимира Ленина. Слава о чудо-мальчике разнеслась по всему региону. До того момента Толик мечтал стать лётчиком. Но всё же решил поступать в художественное училище и посвятить себя творчеству.
Никакого авангардизма.
«Город не может считаться городом, если в нём нет скульптур. Это просто поселение», — считал Скнарин. Идеалом для него было классическое искусство.
Наталья Славилионовна (имя Славилион отцу придумали его родители самостоятельно. — Прим. ред.) помогала своему супругу находить информацию для создания будущих работ.
Вдова рассказывает, что Анатолий был очень энергичным человеком, настоящий трудоголик, постоянно работал в мастерской.
«В быту он был совершенно непритязательным. Много читал, особенно его интересовали книги по искусству. Поэтому домашняя библиотека, доставшаяся ему от матери, значительно пополнилась новыми книгами», — отметила Наталья.
Супруги любили путешествовать по стране, особенно по Северному Кавказу. А ещё часто посещали музеи и театры.
Анатолий Андреевич умер шесть лет назад. Но дело его живёт. Более того, есть неоконченные работы, а также планы, которые ещё только предстоит воплотить. В частности, до сих пор не установлен третий шар на улице Пушкинской в Ростове, посвящённый сказкам великого русского поэта. Как всегда, всё упирается в финансирование.
Сын Анатолия Скнарина Андрей не продолжил дело отца, он работает в строительной отрасли. Кто знает, может, творческую профессию выберут внуки — уже подрастает новое поколение Скнариных: семилетняя Верочка и трёхлетний Петя.
А пока в мастерской Анатолия Скнарина для студентов «грековки» планируется проводить экскурсии и мастер-классы. В Музее истории города Ростова-на-Дону периодически проходят выставки мастера.
На Дону раньше работали очень известные скульпторы: Иулиан Рукавишников (памятник А. П. Чехову в Таганроге и мемориальный комплекс «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»), Евгений Вучетич («Монумент Первоконникам», фонтан «Атланты»), а сейчас трудятся Светлана Букке (скульптуры «Горожанин» и памятник клоуну Олегу Попову), Сергей Олешня (памятник императрице Елизавете Петровне, с 36d кульптурная композиция «Основатели крепости Св. Дм. Ростовского»), Дмитрий Лындин (памятники «Коробейник», «Египетская пирамида», «Вишнёвый сад») и многие другие.
Согласитесь, скульптуры делают город живым, придают ему уникальный характер и укрепляют связь времён. Без них улицы кажутся пустыми, а пространство теряет свою душу и культурный смысл.