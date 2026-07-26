По тачанке встречают. Скульптуры Анатолия Скнарина стали визиткой Ростова

Родители Анатолия Скнарина — Андрей Харитонович и Надежда Петровна — были людьми простыми, всего добивались сами. Они пережили тяжёлые годы репрессий, вынесли все тяготы войны, вернулись в разрушенный Ростов, чтобы работать и воспитывать своих детей. Андрей Харитонович трудился инженером, его жена была врачом. Откуда же взяться здесь творчеству, а тем более — скульптуре? В юности Анатолий водил дружбу с Павлом Черных. А вот его отец был очень известным художником. То, как мастер трудится над своими работами, завораживало мальчика. Анатолий мог подолгу наблюдать за творческим процессом, а вскоре и сам стал рисовать.