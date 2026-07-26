Петербургские ученые нашли новый способ определения антибиотиков в молоке

В частности, химики СПбГУ разработали новый растворитель на основе кокоилглутамата натрия — биоразлагаемого вещества из природных источников. Новый способ позволяет выделять антибиотики из образца всего за 10 минут. С его помощью ученые извлекли анализируемые лекарства из коровьего молока с разным содержанием жира и проанализировали экстракты. Пределы обнаружения составили 0,3 мкг/кг для ампициллина и 1 мкг/кг для амоксициллина. При этом предельно допустимая концентрация этих лекарственных веществ составляет 4 мкг/кг.