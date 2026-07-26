Петербургские ученые нашли новый способ определения антибиотиков в молоке

Экологичный растворитель для выделения антибиотиков из коровьего молока предложили использовать ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в вузе.
В частности, химики СПбГУ разработали новый растворитель на основе кокоилглутамата натрия — биоразлагаемого вещества из природных источников. Новый способ позволяет выделять антибиотики из образца всего за 10 минут. С его помощью ученые извлекли анализируемые лекарства из коровьего молока с разным содержанием жира и проанализировали экстракты. Пределы обнаружения составили 0,3 мкг/кг для ампициллина и 1 мкг/кг для амоксициллина. При этом предельно допустимая концентрация этих лекарственных веществ составляет 4 мкг/кг.
По словам исследователей, их способ будет полезен в лабораториях центров ветеринарно‑санитарной экспертизы, на молокоперерабатывающих предприятиях и для контролирующих организаций. Новый метод пробоподготовки может быть адаптирован для определения антибиотиков и в других биологических жидкостях: плазме крови, сыворотке и моче.
«В разработанном подходе к образцу добавлялись только две полярные органические кислоты и поверхностно‑активное вещество (амфифил). Этот процесс не требует большого количества реагентов и прост в реализации», — подчеркнул старший преподаватель кафедры аналитической химии СПбГУ Алексей Почивалов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.