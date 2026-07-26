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После схода селя в Симеизе расчищают улицу Баранова

Пострадали частные дома и санаторий.

Источник: Tg-канал Янины Павленко

В Симеизе с раннего утра приступили к уборке улицы Баранова, пострадавшей от схода селевого потока. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Была там накануне, общалась с людьми, чье жилье пострадало от схода селя. Работы идут с самого утра, большую помощь оказывает местный санаторий», — отметила Павленко.

В результате схода селевого потока повреждения получили частные дома, а также один из санаториев поселка.

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