После схода селя в Симеизе расчищают улицу Баранова

В Симеизе с раннего утра приступили к уборке улицы Баранова, пострадавшей от схода селевого потока. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Была там накануне, общалась с людьми, чье жилье пострадало от схода селя. Работы идут с самого утра, большую помощь оказывает местный санаторий», — отметила Павленко.
В результате схода селевого потока повреждения получили частные дома, а также один из санаториев поселка.
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