Часть Алматы на пять дней останется без газа

В части Наурызбайского и Алатауского районов Алматы на несколько дней отключат природный газ. Ограничения связаны с переустройством газовых сетей высокого давления. Работы проводятся в рамках строительства пробивки улицы Толе би.
«В рамках строительства пробивки улицы Толе би планируется переустройство газовых сетей высокого давления диаметром 520 мм и 720 мм», — сообщили в ведомстве.
Подача природного газа будет приостановлена с 09:00 27 июля до 18:00 31 июля. Отключение затронет территорию в границах улиц Момышулы, проспекта Абая, улиц Строительная, Монке би и Фаризы Онгарсыновой. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее принять необходимые меры.