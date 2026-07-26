Часть Алматы на пять дней останется без газа

Подача природного газа будет приостановлена с 09:00 27 июля до 18:00 31 июля. Отключение затронет территорию в границах улиц Момышулы, проспекта Абая, улиц Строительная, Монке би и Фаризы Онгарсыновой. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее принять необходимые меры.