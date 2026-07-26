Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Алматы на пять дней останется без газа

В Наурызбайском и Алатауском районах Алматы с 27 по 31 июля временно приостановят подачу природного газа из-за переустройства газовых сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В части Наурызбайского и Алатауского районов Алматы на несколько дней отключат природный газ. Ограничения связаны с переустройством газовых сетей высокого давления. Работы проводятся в рамках строительства пробивки улицы Толе би.

«В рамках строительства пробивки улицы Толе би планируется переустройство газовых сетей высокого давления диаметром 520 мм и 720 мм», — сообщили в ведомстве.

Подача природного газа будет приостановлена с 09:00 27 июля до 18:00 31 июля. Отключение затронет территорию в границах улиц Момышулы, проспекта Абая, улиц Строительная, Монке би и Фаризы Онгарсыновой. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее принять необходимые меры.