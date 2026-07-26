Окружной этап «Зарницы 2.0» в Красноярском крае собрал 200 участников

К игре присоединились 20 отрядов из 10 регионов Сибири. Уточняется, что 200 участников в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет соревновались по семи военно-учетным специальностям: командир, связист, военкор, инженер-сапер, медик, штурмовик и оператор беспилотных аппаратов. Они состязались в таких командных дисциплинах, как тактическая медицина, огневая и тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций.