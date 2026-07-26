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Окружной этап «Зарницы 2.0» в Красноярском крае собрал 200 участников

Его победители представят Сибирь в финале игры, который пройдет в сентябре в Волгограде.

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил с 6 по 10 июля в Красноярском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

К игре присоединились 20 отрядов из 10 регионов Сибири. Уточняется, что 200 участников в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет соревновались по семи военно-учетным специальностям: командир, связист, военкор, инженер-сапер, медик, штурмовик и оператор беспилотных аппаратов. Они состязались в таких командных дисциплинах, как тактическая медицина, огневая и тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций.

Одним из событий воспитательной программы стала встреча участников с начальником главного штаба «Юнармии» Владиславом Головиным и заместителем председателя правления Движения первых Ксенией Яновой.

В средней возрастной категории первое место завоевал отряд «Барс Воин» из Кузбасса. В специальной категории победителем стал отряд «Экипаж НТЭТ ВОИН» также из Кузбасса. Они представят Сибирь в финале «Зарницы 2.0», который пройдет в сентябре в Волгограде.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.