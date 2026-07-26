Минниханов посетил старейшую мечеть Петропавловска

По полученной информации, в советское время все мечети и медресе города были закрыты. Медресе при «Дин-Мухаммед» с 1917 года использовалось как общежитие, а в 1960−70-х годах здание полностью разрушили, в самой мечети разместили спортзал. С начала 1990-х годов общественность добивалась возрождения религиозного учреждения. В 1996 году татаро-башкирской общине удалось вернуть зданию первоначальное предназначение, в 1998 году завершилась реконструкция, в 2001 году воссоздали минарет. Сегодня «Дин-Мухаммед» — действующая мечеть и памятник архитектуры Петропавловска.