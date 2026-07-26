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Минниханов посетил старейшую мечеть Петропавловска

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Петропавловске вместе с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым посетил мечеть «Дин-Мухаммед», построенную в 1854 году, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

По полученной информации, в советское время все мечети и медресе города были закрыты. Медресе при «Дин-Мухаммед» с 1917 года использовалось как общежитие, а в 1960−70-х годах здание полностью разрушили, в самой мечети разместили спортзал. С начала 1990-х годов общественность добивалась возрождения религиозного учреждения. В 1996 году татаро-башкирской общине удалось вернуть зданию первоначальное предназначение, в 1998 году завершилась реконструкция, в 2001 году воссоздали минарет. Сегодня «Дин-Мухаммед» — действующая мечеть и памятник архитектуры Петропавловска.

Главы также посетили центр казахского поэта и философа Магжана Жумабаева, который открылся в августе 2025 года. Центр разместился на втором этаже бывшего дома купца Янгуразова — памятника архитектуры XIX века. Здесь представлены труды мыслителя, воссоздан рабочий кабинет, работают конференц-зал и библиотека, действует редакция журнала «Магжан» и литературный клуб. Во внутреннем дворике установлен памятник Жумабаеву, к которому гости возложили цветы.

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