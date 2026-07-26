За год в Перми вдвое подорожали билеты на концерты

В основе исследования лежат обезличенные сведения о транзакциях, осуществленных через платформу Ticketscloud, при этом учитывались продажи в интервале с 1 января по 14 июля как 2025-го, так и 2026 года. В выборку попали только те категории, где средний чек был положительным, а количество уникальных приобретателей составляло минимум двух человек.