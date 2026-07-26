Волонтёры отмыли пермяка от нефти после купания в Мулянке

Пермяка после купания в Мулянке пришлось отмывать от нефтепродуктов, сообщила экоактивистка Надежда Баглей.
На реке Мулянке продолжаются работы по очищению воды и береговой линии от загрязнения нефтепродуктами. Волонтёры также помогают птицам и зверям: их отлавливают и отмывают.
26 июля добровольцы помогли не только животным, но ещё и пермяку, который решил искупаться в речке, несмотря на запреты.
«Сегодня к ним пришёл бравый купальщик, и его тоже пришлось отмывать, как утку. Самостоятельно пловец отмыться не смог. И с одежды нефть не отстирывается», — рассказала Надежда Баглей в социальных сетях.
Напомним, Министерство природы Пермского края призывает жителей воздержаться от купания в Мулянке и Пыже, а также не использовать воду из рек в бытовых целях. От нефтепродуктов могут начаться проблемы с кожей и респираторными органами, раздражение слизистых. Кроме того, токсичные вещества могут привести к онкологическим заболеваниям.