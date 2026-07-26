Волонтёры отмыли пермяка от нефти после купания в Мулянке

Напомним, Министерство природы Пермского края призывает жителей воздержаться от купания в Мулянке и Пыже, а также не использовать воду из рек в бытовых целях. От нефтепродуктов могут начаться проблемы с кожей и респираторными органами, раздражение слизистых. Кроме того, токсичные вещества могут привести к онкологическим заболеваниям.