Старшее поколение в кузбасском городе Тайга освоило финграмотность

Сотрудники отделения дневного пребывания разыграли миниатюры. Эти короткие сценки позволили создать живую и запоминающуюся картину типичных ситуаций, в которых могут оказаться пожилые люди. Одной из первых была представлена сценка «Звонок от неизвестного», где мошенник, представившись сотрудником банка, пытался выманить данные карты. Вторая миниатюра показывала, как под предлогом вручения ценного приза или материальной помощи мошенники пытаются получить доступ к сбережениям.