Старшее поколение в кузбасском городе Тайга освоило финграмотность

Интерактивный урок по финансовой грамотности состоялся в комплексном центре соцобслуживания населения в городе Тайга Кузбасса. Занятие провели по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Тайгинского городского округа.
Сотрудники отделения дневного пребывания разыграли миниатюры. Эти короткие сценки позволили создать живую и запоминающуюся картину типичных ситуаций, в которых могут оказаться пожилые люди. Одной из первых была представлена сценка «Звонок от неизвестного», где мошенник, представившись сотрудником банка, пытался выманить данные карты. Вторая миниатюра показывала, как под предлогом вручения ценного приза или материальной помощи мошенники пытаются получить доступ к сбережениям.
Третья миниатюра рассказала, как мошенники проникают в дом под видом госслужащих. После каждой сценки проводилось обсуждение. Специалисты не просто констатировали факт мошенничества, но и детально разбирали подозрительные моменты, которые должны были вызвать настороженность.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.