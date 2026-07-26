В Волгоградской области задерживается прибытие курортных поездов

Серьезный сбой в движении пассажирских составов произошел из-за урагана 25 июля в Ростовской области, оставившего без электроэнергии несколько районов области. Поезда, в том числе следующие через Волгоград и Волгоградскую область, выбились из расписания. На станцию Волгоград-I и другие остановки сегодня составы прибывают позже. Встречающим пассажиров волгоградцев стоит внимательно отслеживать расписание: «РЖД» старается сократить время в пути задержанных вагонов.