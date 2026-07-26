В Берлине микроавтобус наехал на толпу людей, погибла женщина

В связи с этим полиция выясняет, действовал ли водитель микроавтобуса в одиночку или же у него был сообщник. После эвакуации посетителей парка его территорию обследовали с помощью тепловизионных камер. Однако найти преступника и его потенциального сообщника не удалось.