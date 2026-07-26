В Приморье прошли съемки кулинарной передачи «Заваруха по-русски»

Новые выпуски кулинарной передачи «Заваруха по-русски» сняли в Приморском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.
В каждой передаче шеф-повара местных кафе и ресторанов вместе с представителями народов России готовят блюдо по традиционному русскому рецепту, добавляя туда что-то из дальневосточной кухни и национальных традиций гостей выпуска. Например, шеф-повар одного из ресторанов Приморья Максим Прокопьев в классической русской солянке заменил карасей на минтая. Представители корейской национальности принесли популярную восточную приправу для рыбных блюд.
Другим гостем программы стал Андрей Коленчуга, который представляет старинный удэгейский род и состоит в семейной общине «Сэгди Кэси». Вместе с мамой Галиной Парфеновой они часто проводят кулинарные мастер-классы, где демонстрируют приготовление блюд из кухни удэгейцев. Одним из наиболее любимых продуктов там является строганина из изюбря — мясо именно этого животного использовалось в фирменном борще, приготовленном в новом выпуске передачи.
«Ключевое слово в концепции программы — объединение: русской национальной кухни, дальневосточного компонента и того, что привносит каждый участник. И получается такое неожиданное сочетание, что никто не сможет предсказать, какая специя или какое мясо окажется в том или ином блюде. Выходит что-то новое и интересное», — отметила ведущая передачи Анна Шаброва.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.