В Приморье прошли съемки кулинарной передачи «Заваруха по-русски»

Другим гостем программы стал Андрей Коленчуга, который представляет старинный удэгейский род и состоит в семейной общине «Сэгди Кэси». Вместе с мамой Галиной Парфеновой они часто проводят кулинарные мастер-классы, где демонстрируют приготовление блюд из кухни удэгейцев. Одним из наиболее любимых продуктов там является строганина из изюбря — мясо именно этого животного использовалось в фирменном борще, приготовленном в новом выпуске передачи.