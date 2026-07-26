Петербургские ученые исследовали влияние вулканов на климат

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) смоделировали возможное влияние вулканической активности на состояние озонового слоя, погоду и климат в XXI веке, сообщили в вузе. Такая работа отвечает целям Десятилетия науки и технологий нацпроекта «Молодёжь и дети».
Научный руководитель лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Евгений Розанов отметил, что ученые провели серию из 25 независимых расчетов на период с 2020 по 2100 год в рамках сценария с высоким уровнем выбросов парниковых газов. В каждый из этих 25 сценариев в случайном порядке были добавлены по пять извержений разной силы: три сильных, одно умеренное и одно слабое.
Результаты показали, что вулканическая активность, ожидаемая в этом столетии, не способна заметно изменить тренд глобального потепления. По данным моделирования, температура у поверхности Земли к 2100 году будет расти практически с одинаковой скоростью и с вулканической активностью, и без нее. Самым ярким примером стала Северная Европа, где последствия проявились в виде зимнего потепления до +1,0°C. Это объясняется тем, что нагрев тропической стратосферы усиливает перенос воздушных масс, приносящих теплый атлантический воздух в Евразию.
Также вырастут средние температуры в Арктике. Вулканическая активность приводит к устойчивому расширению площади морского льда, что увеличивает отражательную способность поверхности. Анализ показал, что максимальные дневные температуры с вероятностью более 50% вырастут на 0,5°C на 16% территории мировой суши, в основном в Евразии и Арктике. При этом на территории Северной Америки значимых изменений обнаружено не было.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.