Петербургские ученые исследовали влияние вулканов на климат

Результаты показали, что вулканическая активность, ожидаемая в этом столетии, не способна заметно изменить тренд глобального потепления. По данным моделирования, температура у поверхности Земли к 2100 году будет расти практически с одинаковой скоростью и с вулканической активностью, и без нее. Самым ярким примером стала Северная Европа, где последствия проявились в виде зимнего потепления до +1,0°C. Это объясняется тем, что нагрев тропической стратосферы усиливает перенос воздушных масс, приносящих теплый атлантический воздух в Евразию.