Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские ученые исследовали влияние вулканов на климат

Они провели серию из 25 независимых расчетов на период с 2020 по 2100 год.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) смоделировали возможное влияние вулканической активности на состояние озонового слоя, погоду и климат в XXI веке, сообщили в вузе. Такая работа отвечает целям Десятилетия науки и технологий нацпроекта «Молодёжь и дети».

Научный руководитель лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Евгений Розанов отметил, что ученые провели серию из 25 независимых расчетов на период с 2020 по 2100 год в рамках сценария с высоким уровнем выбросов парниковых газов. В каждый из этих 25 сценариев в случайном порядке были добавлены по пять извержений разной силы: три сильных, одно умеренное и одно слабое.

Результаты показали, что вулканическая активность, ожидаемая в этом столетии, не способна заметно изменить тренд глобального потепления. По данным моделирования, температура у поверхности Земли к 2100 году будет расти практически с одинаковой скоростью и с вулканической активностью, и без нее. Самым ярким примером стала Северная Европа, где последствия проявились в виде зимнего потепления до +1,0°C. Это объясняется тем, что нагрев тропической стратосферы усиливает перенос воздушных масс, приносящих теплый атлантический воздух в Евразию.

Также вырастут средние температуры в Арктике. Вулканическая активность приводит к устойчивому расширению площади морского льда, что увеличивает отражательную способность поверхности. Анализ показал, что максимальные дневные температуры с вероятностью более 50% вырастут на 0,5°C на 16% территории мировой суши, в основном в Евразии и Арктике. При этом на территории Северной Америки значимых изменений обнаружено не было.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше