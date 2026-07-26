Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резервные генераторы подключили в поселках Ростовской области после шторма

В пострадавших от стихии поселках Ростовской области включили резервные генераторы.

Источник: Комсомольская правда

В населенных пунктах Ростовской области, пострадавших от разгула стихии, специалисты «Россети Юг» — «Ростовэнерго» подключили резервные источники электроснабжения. Об этом сообщили в компании.

Их общая мощность составляет 730 кВт. Временные генераторы установили там, где подача электроэнергии по основным линиям была нарушена из-за сильного ветра и ливней.

После того как аварийные бригады устранят повреждения на линиях электропередачи, потребителей переключат на основную схему электроснабжения. Освободившиеся резервные источники направят в другие населенные пункты, где пока сохраняются проблемы со светом.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!