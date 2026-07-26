У берега Волги выросло шестиэтажное здание Арбитражного суда

Сегодня объект, в котором обустроили 44 зала судебных заседаний, способные вместить 755 человек, выглядит полностью готовым — по крайней мере, фасады будущего суда привлекают проходящих мимо волгоградцев своим лоском и современностью. Когда именно сотрудники арбитража начнут переезжать и осваивать новенькие кабинеты с видом на Волгу, пока, впрочем, неизвестно — в суде на вопрос корреспондентов ИА «Высота 102» ответили без конкретики.