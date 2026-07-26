Астрофизик Сазонов: сверхмассивная черная дыра в галактике не засосет Землю

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Земле не угрожает гибель в сверхмассивной черной дыре в ядре нашей галактики, поскольку она притягивает к себе вещество из небольшой области вокруг себя. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики Института космических исследований РАН, профессор РАН Сергей Сазонов.
«Например, сверхмассивная черная дыра в ядре нашей галактики притягивает к себе вещество только в пределах около одного светового года. По космическим меркам это совсем недалеко, ведь размер нашей галактики составляет десятки тысяч световых лет в диаметре. Поэтому мы с вами эту черную дыру вообще не чувствуем, находясь от нее на расстоянии 25 тыс. световых лет. И можно не бояться, что нас в нее засосет», — сказал Сазонов.
По его словам, черная дыра, вопреки обывательским представлениям, гравитационно себя проявляет только в небольших пределах, влияет только на очень маленькую область вокруг себя. Но если к черной дыре подтечет струя газа, то она ее захватит, образуется аккреционный диск, и вот тогда мы ее можем увидеть как источник мощного излучения.
«Если на черную дыру ничего не падает, то мы ее и не увидим. Например, сверхмассивная черная дыра в ядре нашей галактики, про которую мы сейчас очень много знаем, мало собирает вещества вокруг себя. Видимо, подсобрала уже все», — рассказал астрофизик.