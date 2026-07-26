Астрофизик Сазонов: сверхмассивная черная дыра в галактике не засосет Землю

«Например, сверхмассивная черная дыра в ядре нашей галактики притягивает к себе вещество только в пределах около одного светового года. По космическим меркам это совсем недалеко, ведь размер нашей галактики составляет десятки тысяч световых лет в диаметре. Поэтому мы с вами эту черную дыру вообще не чувствуем, находясь от нее на расстоянии 25 тыс. световых лет. И можно не бояться, что нас в нее засосет», — сказал Сазонов.