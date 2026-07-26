В Калининграде назвали причины появления трещин в плитке на площади Победы

Во время ремонта площади Победы в Калининграде рассчитывают устранить основные причины появления трещин в плитке. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время рабочего выезда.
«Подрядчик будет по-другому делать основание. Ранее там использовали песок и цементную смесь. А сейчас делают бетонное основание, на которое уже укладывают плитку», — отметила Дятлова.
Специалисты «переберут все коммуникации». По словам главы администрации, трубы, которые снабжают водой фонтаны, часто давали протечку, что также негативно сказывалось на состоянии гранитной плитки.
Работы проводят в летний период, так как ремонтировать покрытие весной или осенью невозможно. Кроме того, территорию не могли закрывать до празднования Дня города.
С 22 июля площадь Победы в Калининграде закрыли на ремонт. Подрядчику предстоит заменить инженерные сети, обустроить новое бетонное основание, уложить гранитное покрытие и заменить фонари. Фонтаны на площади отключили. Оборудование демонтируют на время ремонта.
Весной на площади Победы отремонтировали четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Работы выполнило ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 миллиона рублей. На продолжение ремонта выделили 34,6 миллиона.
Глава городской администрации Елена Дятлова сообщала, что сейчас идёт подготовка проекта по масштабной реконструкции площади. Концепцию планируют представить горожанам и обсудить с ними все детали. «Текущим ремонтом мы площадь поддерживаем, но нужно уже обсуждать, как она будет выглядеть в дальнейшем. Нужно замахиваться на новые смыслы», — отмечала Дятлова.
В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Дятлова объясняла частые работы нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.