СК начал проверку после гибели мужчины в Ростове-на-Дону из-за непогоды

«По факту смерти мужчины в СУСК зарегистрирован материал проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что проверка проводится по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).