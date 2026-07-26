СК начал проверку после гибели мужчины в Ростове-на-Дону из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти мужчины в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.
Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону один человек погиб, 13 пострадали.
«По факту смерти мужчины в СУСК зарегистрирован материал проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что проверка проводится по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями.