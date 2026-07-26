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Восемь поездов в Крым задержаны из-за непогоды в Ростовской области

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь — «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) — сообщил о задержке восьми поездов из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь — «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) — сообщил о задержке восьми поездов из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области.

По состоянию на 12:00 мск задерживаются три состава в Крым из Москвы и один из Санкт-Петербурга — на 6,5−7 часов. Поезда в обратном направлении — два в Москву и два в Санкт-Петербург — опаздывают на 4−5 часов.

Помимо этого, нарушено движение двух составов ГСЭ, курсирующих с Краснодарским краем: поезд из Москвы в Адлер задержан на 8 часов, из Новороссийска в Москву — на час.

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